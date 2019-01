Bohemian Rhapsody karaoke: nei cinema della provincia di Monza la versione "da cantare" del film su Freddy Mercury

Arriva anche nei cinema della provincia di Monza la versione karaoke di Boheminan Rhapsody, film dedicato a Freddie Mercury storico frontman dei Queen, biopic che è già tra i 20 film più visti di sempre in Italia e, ad oltre un mese dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, non accenna a diminuire la sua forza d'urto.

Bohemian Rhapsody in versione karaoke

Una pellicola emozionante e coinvolgente, non solo per i fan dei Queen. Così per gli amanti della musica e del rock la sorpresa con Bohemian Rhapsody è dietro l'angolo.

Bohemian Rhapsody karaoke a Monza e in Brianza

La pellicola in versione Karaoke (sing along version, per essere precisi) si potrà vedere nei cinema della provincia di Monza il 22 e il 23 gennaio alle 21. I cinema in cui verrà proiettato sono il The Space cinema di Vimercate e Uci Cinema di Lissone.