Il finale di stagione dei campionati italiani all'Autodromo di Monza

Il finale di stagione dei campionati italiani targati Aci Sport verrà ospitato all'Autodromo di Monza da venerdì 18 a domenica 20 ottobre. In programma 14 gare in "un mix perfetto che soddisferà sia gli appassionati di ruote coperte che i patiti delle monoposto", come promettono gli organizzatori.

Le gare

Previsti il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, il Tcr Italy, il nuovo Formula Regional European Championship certified by FIA, l'Italian F.4 Championship powered by Abarth e i monomarca Porsche Carrera Cup Italia e Mini Challenge. La sfida più avvincente la riserverà il Gt italiano che deve ancora assegnare i titoli Sprint 2019. Si daranno battaglia per il trofeo quattro equipaggi differenti che corrono con altrettanti marchi. In testa alla classifica troviamo la Lamborghini Huracan GT3 Evo della Imperiale Racing guidata da Postiglione-Mul. A distanza di 12 punti, li rincorrono Agostini-Rovera sulla Mercedes AMG GT3 di Antonelli Motorsport. Concorrono ad una possibile vittoria del campionato anche Comandini-Johansson sulla BMW M6 di BMW Team Italia e infine la coppia Fuoco-Hudspeth sulla Ferrari 488 Evo di AF Corse. I pretendenti avranno due gare da 50 minuti, più un giro per chiudere definitivamente i giochi.

L’Italian F.4 Championship sponsorizzata da Abarth assegnerà, invece, a Monza il Rookie Trophy e il titolo dei team. Nella prima sfida, si scontreranno Paul Aron di Prema Powerteam, in testa alla classifica, l’inglese Jonny Edgar di Jenzer Motorsport e Joshua Durksen di BWT Muecke Motorsport. La coppa per le scuderie è invece contesa tra Van Amersfoort Racing e Prema Powerteam. Il campionato ha in programma nel fine settimana tre gare da 30 minuti, più un giro.

Il TCR Italy disputerà domenica nel Tempio della Velocità due gare. La vittoria della serie è già in mano a Salvatore Tavano ma il suo compagno di squadra Matteo Greco corre per il titolo di vicecampione, inseguito da Enrico Bettera e Marco Pellegrini.

Nel Formula Regional European Championship certified by FIA, assegnato il titolo a Frederik Vesti, sarà interessante assistere all’esito della sfida in pista tra due giovani piloti appartenenti a famiglie d’arte. Si tratta di David Schumacher, nipote di Michael e figlio di Ralph, che corre con i colori della US Racing e Enzo Fittipaldi, nipote di Emerson e fratello di Pietro, per Prema Powerteam. I due saranno invece compagni di team alla Coppa del mondo di Formula 3 a Macao il prossimo 17 novembre. Il nuovo campionato F. Regional ha in programma tre gare a Monza.

Nel weekend ci sarà spazio anche per due gare da 25 minuti + 1 giro del monomarca Mini Challenge e due gare da 28 minuti + 1 giro della Porsche Carrera Cup Italia dove i piloti Kujala, Bertonelli, Iaquinta, Conwright e Fulgenzi, racchiusi in soli 15 punti, si contenderanno l'alloro assoluto. Il programma completo delle prove libere, qualifiche e gare è disponibile su www.monzanet.it.

L’ingresso in Autodromo nel weekend è gratuito. Saranno a pagamento i parcheggi interni sabato e domenica al costo di 10 euro per le auto e 5 euro per le moto.