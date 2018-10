Ecco la biciclettata nel Parco di Monza per ammirare lo spettacolo del foliage

Rosso, giallo e mille sfumature di arancione. Sono i colori dell'autunno nel parco di Monza. Per ammirare da vicino questo spettacolo l'associazione MonzaReale ha organizzato una biciclettata all'interno del parco, l'appuntamento è per domenica 4 novembre.

A guidare il gruppo (sono ammessi al massimo 50 partecipanti) sarà il dottor Matteo Barattieri, guida naturalistica ed esperto di natura e fauna, che accompagnerà gli escursionisti in un interessante percorso per ammirare il fenomeno del foliage. Al termine dell'escursione si potrà fare una merenda presso Cascina Frutteto.

La prenotazione, sia della biciclettata, sia delle merenda, è obbligatoria tramite mail all’indirizzo: biciclettatafoliage@gmail.com entro venerdì 2 Novembre 2018. Ritrovo presso Cascina Bastia e partenza alle 14. Costo biciclettata 5 euro per adulti, 3 euro per bambini fino ai 10 anni. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.