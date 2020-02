Fratelli in fuga: il 16 febbraio lo spettacolo per famiglie a Nova Milanese

Fratelli in fuga, quarto appuntamento per la stagione dedicata alle famiglie del Binario 7 - arriva a Nova Milanese domenica 16 febbraio.

Sinossi

La storia parla di sibling e autismo. "Sibling: che strana parola per chi non conosce bene l’inglese - scrivono dal teatro - Ha in ogni caso un bel suono: è dolce, musicale, accogliente. Sibling è una parola che significa fratello o sorella e si utilizza di solito quando ci si riferisce ai fratelli e sorelle delle persone con disabilità".

Fratelli in fuga racconta l’avventura di Lorenzo detto Lollo e di suo fratello Michele detto Michi, affetto da sindrome autistica. Lollo e Michi scappano, ma da chi e da cosa scappano? Certo c’è un motivo, una causa scatenante che li fa fuggire. Ma forse c’è anche altro. Di sicuro per Lollo non è facile comprendere, accettare e convivere sempre serenamente con un fratello così speciale come Michi. E chissà cosa passa nella testa di Michi quando sta insieme al fratello più piccolo? Quel che è certo è che la loro avventura di una notte, piena di imprevisti e difficoltà, di paure ed emozioni, ma anche divertimento, li aiuterà a scoprire che il loro è un legame davvero speciale e tale resterà anche quando saranno 'grandi': come dicono i piccoli.