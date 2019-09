Linate Air Show: spettacolo Frecce Tricolori a Milano ed esibizione pattuglie acrobatiche

Dopo lo spettacolo mozzafiato che hanno disegnato nel cielo di Monza, in occasione del Gran Premio d'Italia lo scorso 8 settembre, le Frecce Tricolori tornano a colorare l'orizzonte a Milano. E insieme al Tricolore in volo anche gli aerei che hanno fatto la storia e le mongolfiere per guardare dall'alto la città. E poi tanta buona musica.

È ormai tutto pronto per l'Air Show, il festival della durata di due giorni che andrà in scena il 12 e 13 ottobre all'aeroporto di Linate, chiuso fino al 27 per lavori in corso.

Frecce Tricolori a Milano

Il piatto forte dell'appuntamento è senza dubbio la presenza della Pattuglia acrobatica nazionale, le Frecce Tricolori che terranno un'esibizione completa nei cieli meneghini.

"Uno degli spettacoli aerei più prestigiosi del mondo che vedrà esibirsi le migliori pattuglie acrobatiche aeree europee e italiane. Tre ore di spettacolo mozzafiato a cui è impossibile mancare, domenica 13 ottobre dalle 15 alle 17.30", spiegano gli organizzatori.

E ancora: "Il cielo sopra Linate si tingerà del tricolore e sarà lo scenario di acrobazie mozzafiato che incanteranno gli spettatori", mentre lungo la pista minore dell’aeroporto sarà allestita una mostra di aerei storici tra i più rappresentativi del panorama europeo".

Giro in mongolfiera su Milano

Non solo le Frecce Tricolori, però. Perché sabato e domenica torna in città anche il "Festival del volo".

In entrambi i giorni, infatti, "saranno presenti mongolfiere ad aria per vivere un’esperienza unica nel cielo di Milano" e "saranno organizzati un’esposizione di aquiloni giganti e tanti laboratori per la costruzione di aquiloni e tecniche di volo".

"Inoltre sport, divertimento, competizione per adulti e ragazzi con il bubble football, match calcistico da giocare all’interno di bolle giganti".

Il concerto dei 1000 musicisti

Ad accompagnare il tutto ci sarà lo spettacolo di "Rockin'1000", la band composta da mille musicisti da tutto il globo che terrà l'unico concerto italiano il 12 ottobre alle 20 proprio a Linate.

La scaletta prevede l'esecuzione di 18 brani rock eseguiti all’unisono dai mille artisti. "Un’edizione speciale con un preciso tema di fondo 'No borders, On board': questo è il viaggio di tutte quelle persone che credono in un mondo senza frontiere o confini — si legge nel comunicato di presentazione della band —. La scaletta prenderà spunto dalla ricorrenza di tre eventi che su paralleli diversi hanno permesso al mondo di abbattere barriere culturali, geo-politiche, sociali. La celebrazione di eventi come Woodstock, la Caduta del muro di Berlino e il primo passo dell’uomo sulla Luna sarà l’asse portante di un nuovo show".

Air Show e Frecce Tricolori a Milano, i biglietti

I biglietti per assistere a tutti gli eventi della manifestazione in programma il 12 e 13 ottobre sono in vendita su Ticketone al costo di 23 euro per il posto unico e 40,25 per la tribuna numerata.

Per chi, però, vorrà assistere solo all’air show è prevista un’area gratuita adiacente a quella del Milano Linate Show con accesso libero fino ad esaurimento posti. Alle tre ore di esibizioni aeree ed acrobazie nei cieli milanesi prenderanno parte anche i dieci MB339 delle Frecce Tricolori, che come tutti gli assetti dell’Aeronautica Militare partecipano a titolo gratuito.

Air show a Linate, il programma completo

Sabato 12 ottobre

ore 10 apertura cancelli

ore 10 festival del volo

ore 10 mostra aerei storici

ore 14.30 Prove generali Air show

ore 20 Rockin'100

ore 23.55 chiusura cancelli

domenica 13 ottobre

ore 10 apertura cancelli

ore 10 mostra aerei storici

ore 14.30 Air show

ore 20 festival del volo

ore 23.55 chiusura cancelli