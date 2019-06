I fuochi d'artificio nel Parco di Monza sono in programma lunedì 24 giugno, nella giornata in cui ricorre la festa di San Giovanni, patrono della città.

L'appuntamento con l'attesissimo spettacolo pirotecnico, che richiama ogni anno migliaia di spettatori dalla Brianza e non solo, è alle 22 nell'Area dell'ex Ippodromo (di fronte a Villa Mirabello), location diventata "teatro" dello show già da qualche anno.



Ad accompagnare le acrobazie di luci nel cielo sopra il parco ci sarà come di consueto una colonna sonora "a tema", scelta dagli organizzatori che, al momento, non è ancora stata annunciata. Lo spettacolo si prospetta un vero e proprio "viaggio" nei sentimenti e nelle emozioni che si snoda in quadri pirotecnici dal ritmo sostenuto per una ventina di minuti.

In caso di maltempo l'evento sarà rinviato al giorno successivo. I fuochi d'artificio nel parco sono uno degli appuntamenti della rassegna "Summer Monza 2019" che da giugno fino a settembre anima con tantissimi appuntamenti la città: qui il programma.