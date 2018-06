I fuochi d'artificio nel Parco a Monza

Colori, luci e musica per rappresentare nel blu del cielo stellato sul Parco di Monza l'eterna lotta tra il bene e il male. Torna a Monza l'imperdibile appuntamento con lo spettacolo pirotecnico di San Giovanni con fuochi d'artificio coreografici accompagnati da una colonna sonora con brani selezionati.

Fuochi d'artificio nel parco

I fuochi d'artificio si terranno nell'area dell'ex Ippodromo (fronte Villa Mirabello) nel giorno di San Giovanni, patrono della città, a partire dalle 22. Lo spettacolo pirotecnico, dal titolo Angeli e Demoni, stupirà gli spettatori con coreografie a ritmo di musica e le luci danzeranno sulle note di celebri brani ispirati all’eterna lotta tra il bene e il male.

Le musiche

La colonna sonora sarà intervallata da letture ispirate al tema tra i brani That Special Day di Jason Farnham, Reaching (Audiomachine), Hellboy II Titkes di Danny Elfman, Wolf Attack - Atil Orvarsson, The Battle - Audiomachine, King Attak - Giuseppe Vasapolli, Now We Are Fre - Lisa Gerrard e infine l'Inno alla Gioia di L. W. Beethoven.

In caso di maltempo i fuochi sono rinviati al giorno successivo. Lo spettacolo sarà realizzato dalla ditta Pirotecnica Morsani che ha vinto il Primo Premio ed il Premio del Pubblico all’International des Feux Loto-Québec di Montreal nel 2011 e il Premio Speciale della Giuria al Festival d’Art Pyrotechnque di Cannes nel 2013.