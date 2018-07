Ecco la sfida "birra e salsicce": vince chi ne ingurgita di più

Cinque minuti di tempo per ingozzarsi di salsicce e birra. Il tutto cercando di farlo più in fretta degli avversari. È una sfida per stomaci di ferro quella in programma per domenica 15 luglio al Parco Tittoni di Desio (via Lampugnani 66) per celebrare la "Bud Spencer & Terence Hill Night": l'indimenticabile coppia del cinema italiano.

Oltre alla sfida ci sarà anche il concerto della "Dune Buggy Band", band italiana che suonerà le colonne sonore dei film di Bud e Terence., in particolare le mitiche canzoni scritte da Oliver Onions.

Il regolamento

Round di qualificazione da 5 minuti: nell'arco dei 5 minuti chi termina più portate sarà il vincitore del round e passerà in finale. Ogni portata prevede 4 salsicce e una birra piccola, si può passare alla portata successiva solo dopo aver interamente consumato la precedente. I vincitori dei round di qualificazione disputeranno la finale, partendo dal punteggio ottenuto nel round di qualificazione. La finale ha lo stesso regolamento dei round qualificatori. Chi tra finale e round di qualificazione avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore sarà decretato vincitore.

Il punteggio

portata consumata interamente: 8 punti

portata consumata parzialmente: 1 punto per salsiccia interamente consumata 2 punti per birra interamente bevuta.

