"Campione dell'anno 2017", gara e premiazione in Autodromo

Sono pronti i 32 protagonisti del motorsport tricolore che scenderanno in pista nel Tempio della Velocità di Monza venerdì 19 gennaio per divertirsi nell’inedita sfida di “Campione dell’Anno”.

Tribune e paddock aperte al pubblico per una prima volta assoluta per ACI Sport che, prima della notte dedicata ai suoi campioni, chiuderà ufficialmente la stagione 2017 con un “testa a testa” su un percorso tracciato sul rettilineo del Monza Eni Circuit. Una gara ad eliminazione diretta tra i campioni ai quali verranno tributati, in serata, i giusti onori per i titoli conquistati nella passata stagione.

Al volante delle Seat Leon Cupra ST, protagoniste del tricolore Turismo TCS, i piloti tricolori daranno sicuramente spettacolo sul circuito brianzolo. Presenti tutti i big del motorsport targato ACI Sport, a partire da Luca Filippi, portacolori d’Italia nel Campionato di Formula E. Contro di lui i Campioni Italiani Gran Turismo Michele Beretta e Alex Frassineti, il Campione del Mondo e d’Europa Karting KZ, Paolo De Conto, il Campione Italiano Velocità Montagna Domenico Scola e il talentuoso Fabio Andolfi, protagonista in WRC2 con i colori di ACI Team Italia. Ma dal mondo del rally, saranno diversi i protagonisti che si cimenteranno nella “prova spettacolo” sul tracciato monzese, dal Campione Italiano Rally Terra Andrea Dalmazzini e a quello Rally Junior Marco Pollara, sino al vincitore del Trofeo Abarth 124 Rally Fabrizio Jr. Andolfi e del Trofeo Peugeot Top Competition Damiano De Tommaso.

Al via anche tutti i Campioni Italiani in pista: Stefano Comandini e Alberto Cerqui, vincitori del tricolore Gran Turismo Super GT3, Simone Niboli, campione Gran Turismo GT3, Eugenio Pisani, vincitore del tricolore GTCup, Ivan Bellarosa, Campione Italiano Sport Prototipi e Nicola Baldan, trionfatore nel TCR Italy. Non potevano mancare gli assi delle cronoscalate: Oltre al Campione Italiano Assoluto Domenico Scola, saranno della partita il campione di Gruppo GT Lucio Peruggini, quello di Gruppo CN Luca Ligato, i campioni di Gruppo E1 Italia Marco Sbrollini, di E2SH Manuel Dondi e di gruppo N Antonino Migliuolo. Presenti e pronti a dare battaglia i kartisti Alex Irlando, Campione CIK FIA International KZ2 Super Cup, Luca Bombardelli e Claudio Tempesti Campioni Italiani Karting KZ3 Junior e Over. A completare lo schieramento dei 32, i campioni delle Autostoriche Enrico Rondinelli, Piero Lottini e “Lucky”, del fuoristrada Elvis Borsoi e Ivano Nicoletta, il Campione Italiano Formula Challenge Giordano Pietro Belfiore, il vincitore assoluto del tricolore slalom Saverio Miglionico e il giovane Michele Poma, campione tra gli Under 23.

Il via della gara “Campione dell’Anno” sarà dato alle 14.00 di venerdì 19 gennaio con le sfide che vedranno i campioni affrontarsi dai sedicesimi di finale sulle Seat Leon Cupra ST fino alla finalissima che precederà le premiazioni dei Campioni del Volante 2017.

Ingresso libero.