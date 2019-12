Gene Gnocchi in 'Recital': a gennaio al TeatrOreno

Gene Gnocchi sarà protagonista della stagione teatrale al TeatrOreno di Vimercate e salirà sul palco l'11 gennaio per lo spettacolo Recital.

Sinossi

Gene Gnocchi ripercorre tutti i fatti imperdibili della sua esistenza - dai primi lavori, quando per il Circo Medrano svolgeva la mansione di andare a recuperare la donna cannone dove la sparavano, ai primi amori come quello con l'amante talmente vegana che mangiava il miele solo se le api lo facevano per hobby. Ad aspettare il pubblico un crescendo di incontri sempre più decisivi per la sua vita come quello con il Papa, con Ahmadinejad, con la nipote di Mubarak, con Matteo Renzi ed altri ancora.