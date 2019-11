Giallo in villa 2.0

Cosa è successo in Villa Reale?

La regina Margherita, amata dagli artisti per i suoi incontri letterari e culturali, ha organizzato in Villa Reale un appuntamento con l'arte e la musica, ma qualcosa è andato storto!



Lo staff della Villa Reale di Monza, appassionato di gialli, propone un nuovo divertente e intrigante gioco/detective tra le sale della Villa. I bambini armati di indizi e testimonianze, dovranno scoprire il colpevole di un tremendo delitto.



Aiutate la Regina a risolvere la situazione, prima che ne insorga un caso diplomatico!





Tariffa

11,5€ a bambino (età consigliata 8-13 anni)

6,5€ adulti se partecipano alle attività, con possibilità di lasciare i bambini all'operatore e visitare la mostra di

Toulouse Lautrec. La Ville Lumière



Per Info e prenotazioni:

039.2240024

villarealemonza@vivaticket.com