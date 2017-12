Festa della Giobiana a Seveso

Un grande fuoco, il tradizionale rogo della Giobiana tra mito e leggenda e un piatto di risotto alla luganega.

Appuntamento a Seveso giovedi' 25 gennaio 2018. Il Comitato folkloristico via Zara di Barruccana a Seveso ha organizzato, con il patrocinio del comune, anche quest'anno il tradizionale evento dedicato al rogo della Giobiana. L'appuntamento è per le ore 20.

Le leggende sulla Giobiana

Le leggende che narrano la storia della Giubiana o Giobia sono tante e il rito popolare che vuole che un fantoccio di paglia dalle sembianze di una strega sia dato alle fiamme, per tradizione, si tiene l'ultimo giovedì sel mese di gennaio, noto come la "Notte della Giubiana". In questa data si accende il rogo e si consegna alle fiamme i fantoccio della strega, liberando tutti dalle sue influenze negative attraverso il simbolo della rinascita del fuoco. Alcune storie poi narrano che la Giubiana fosse una strega cattiva e che di notte a volte mangiasse anche i bambini e a sconfiggere il suo potere negativo, traendola in inganno con un tranello, fu una mamma che preparò un piatto di risotto alla luganega per attirare la strega e distrarla. La Giubiana sentì il profumo del cibo e passò tutta la notte ad assaggiare la pietanza, fino a che arrivò il mattino e la luce del sole non la bruciò.