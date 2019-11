Il 25 novembre ricorre la giornata contro la violenza sulle donne, l'Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità ha chiesto la collaborazione dell’Associazione Arteinsieme Angelo Bartesaghi per progettare e realizzare una grande installazione all’interno della sala di Villa Mazenta: una rete nera che occupa lo spazio tra le colonne della sala. All’interno della rete il mezzobusto di una donna senza volto, simbolo di tutte le donne che hanno subito violenza.



L'installazione verrà inaugurata venerdì 22 novembre alle ore 21:00 e sarà fruibile fino a domenica 24 novembre.

Evento centrale all'installazione sarà lo spettacolo teatrale "Stasera mi butto", a cura dell’Associazione Culturale Teatrando, sabato 23 alle ore 21:00, sempre all'interno della sala di villa Mazenta.



Inoltre l’Assessorato alle Politiche Sociali ha realizzato una panchina rossa per sensibilizzare la cittadinanza e ha organizzato un tour che toccherà alcune piazze della città: dal 22 novembre al 27 novembre in

Piazza San Giacomo (inaugurazione venerdì 22 novembre, ore 20:30), dal 28 novembre al 2 dicembre in piazza Carducci (Birone), dal 3 dicembre al 9 dicembre in Piazza Sauro (Paina), dal 10 dicembre al 15 dicembre all'angolo tra via Alighieri e via Monte San Michele (Robbiano). La panchina, terminato il tour, troverà collocazione in Villa Sartirana.