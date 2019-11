Giornata dell'infanzia a Monza: il programma di laboratori e incontri

aIn occasione del 30° anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza il 16 e il 17 novembre a Monza arriva Giochiamo alla pari, la due giorni di interventi e riflessioni sulla parità di genere e i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e tantissimi laboratori e workshop per bambini e ragazzi.

L'appuntamento è al Centro Civico Liberthub di viale Libertà 144. In programma attività dei progetti Prisma-nuova luce alla ricchezza educativa, Hub-In Luoghi per crescere insieme e Giovani Connessi, progetti selezionati dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il programma

Il festival si aprirà con un convegno sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che si terrà il 16 novembre dalle ore 10 alle 13.

Le attività proseguiranno con diversi laboratori dedicati a bambini e ragazzi. Domenica 17 novembre, invece, verranno proposti due laboratori con focus sulla didattica educativa attraverso le nuove tecnologie e in particolare attraverso robotica e coding, dedicati alla fascia 8-11 e 11-14 anni. Verranno approfonditi i concetti legati al mondo dei computer e i partecipanti costruiranno robot e li programmeranno per istruirli a compiere diverse attività e a interagire con l’ambiente.

Giochiamo alla pari programma completo

Tante anche le attività collaterali, una mostra fotografica con scatti sui temi dell'adolescenza e dei contesti di crescita, dei focus group sul tema della dispersione scolastica e dell’abbandono scolastico, e dei workshop interattivi con ragazzi delle scuole superiori sul tema 'Gli stereotipi di genere, come influenzano le nostre vite?'.