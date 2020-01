Giorno della memoria: gli appuntamenti a Monza

In occasione del Giorno della Memoria, l'iniziativa che ricorda le vittime della Shoah, da lunedì 27 a martedì 28 gennaio a Monza vengono proposte diverse iniziative.

"Il 27 gennaio 1945 - scrivono gli organizzatori - furono aperti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz mostrando al mondo non solo i molti testimoni della tragedia, ma anche gli strumenti di annientamento utilizzati nel lager. In occasione dell’anniversario del Giorno della Memoria, istituito per non dimenticare la tragedia e gli orrori della guerra, la città di Monza ricorda le vittime dell'Olocausto, delle leggi razziali e coloro che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere i perseguitati ebrei".

Si parte lunedì 27 gennaio alle 9:45 con una cerimonia ufficiale alla Stazione di Monza. Alle 10:30, poi, ci si sposta al Teatro Manzoni dove si terrà la consegna delle medaglie d’onore ai familiari di cittadini deceduti, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto. Martedì 28 gennaio l'appuntamento è invece alle 18 alla Biblioteca Triante, dove è in programma l'incontro gratuito 'L’odore del fumo. Auschwitz è storia di oggi?', a cura del Prof. Raffaele Mantegazza, docente di scienze umane e pedagogiche del dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università Milano Bicocca.