Musica, una mostra e cinema: gli eventi per il Giorno della Memoria a Cologno

Una rassegna, un'opera musicale e un film. Sono solo alcuni degli eventi proposti dal Comune di Cologno Monzese in occasione del Giorno della Memoria, l'iniziativa che ogni anno ricorda le vittime della follia nazifascista.

Si parte con Brundibar il suonatore di organetto venerdì 24 gennaio, alle 21, al Cineteatro Peppino Impastato di via Volta 9. L'opera musicale per bambini

è stata scritta dal musicista ebreo Hans Krasa e messa in scena dai bambini del Campo di concentramento di Terezin nel 1943. A Cologno, dove è a cura dell’Associazione musicale Claudio Monteverdi, la interpreterà il coro delle voci bianche Orecchioalato.

Vivevamo a Varsavia! è invece il titolo della rassegna che da sabato 25 gennaio a domenica 2 febbraio, ore 15.30/19, sarà in Sala Crippa a Villa Casati, in Via Mazzini 9. (Inaugurazione: sabato 25 gennaio, ore 16.30). In programma anche la mostra didattica 'storie di “Ri-Esistenza” quotidiana nel ghetto nazista. Testi scritti nell’orrore del ghetto, per cercare d’irradiare luci di speranza. A cura del Professor Andrea Bienati.

Lunedì 27 gennaio, poi, alle ore 10.30 presso il Cippo dei deportati di Villa Casati, si terrà una cerimonia di commemorazione ufficiale. AnneFrank. Vite Parallele, infine, verrà proiettato lunedì 27 gennaio, alle 21, al Cineteatro Peppino Impastato, di via Volta 11. Nel filmHelen Mirren ripercorre attraverso le pagine del diario la vita di Anne e la storia di 5 donne che, da bambine e adolescenti, sono state deportate nei campi di concentramento ma sono sopravvissute alla Shoah (posto unico: 5 euro).