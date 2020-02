Giorno del ricordo: tutte le iniziative in programma a Cologno

In occasione del Giorno del Ricordo, la manifestazione che rende viva la memoria delle vittime delle foibe, a Cologno Monzese domenica 9 febbraio verranno proposte due iniziative.

Alle 15:30 si terrà una commemorazione Istituzionale del Monumento delle Foibe, al parco Norma Cossetto in viale Marche alle 16:30, poi, a Villa Casati (via Mazzini, 9) l'appuntamento è con C'è un posto dove vorrei ritornare, lettura teatrale liberamente ispirata alle testimonianze di militari ed esuli italiani, costretti all’esodo o vittime delle foibe, a cura degli studenti dell’Istituto di Studi Superiore Leonardo da Vinci di Cologno Monzese. Seguirà la testimonianza di Piero Tarticchio, esule e figlio di infoibati (Sala Pertini - Villa Casati, via Mazzini 9).