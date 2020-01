Rogo della Giubiana a Copreno: sfilata, risotto e vin brulé

Si rinnova latradizione del Rogo della Giubiana. L'appuntamento è giovedì 30 gennaio in piazza Fiume a Copreno, Lentate sul Seveso.

In programma per la serata una sfilata da via 5 Giornate alle 20; l'arrivo in piazza con i balletti dei bimbi della scuola elementare inframezzati da brani eseguiti dalla Corpo Musicale 'Giuseppe Verdi' di Camnago, alle 20:15; l'apertura della cucina con risotto, panini e vin brulé, alle 20:40. E infine alle 20:45 l'atteso rogo della Giubiana.