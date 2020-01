Risotto, vin brulé e un grande rogo: ecco la festa della Giubiana

"Come ogni anno è arrivato il momento di scaldarsi tutti insieme con il tradizionale Rogo della Giubiana". Con queste parole gli organizzatori dell'atteso evento annunciano la festa in arrivo all'Oratorio Sacro Cuore di Figino Serenza (Co), in viale Rimembranze, giovedì 30 gennaio.

Ad aspettare il pubblico, a partire dalle 20:30, risotto, chiacchiere, vin brulé e tè caldo. " Ringraziamo - continuano gli organizzatori, della Proloco, le tante persone e realtà che permettono questo evento: il gruppo dei giovani agricoltori figinesi per la preparazione del rogo, i nostri cuochi per le prelibatezze che ci prepareranno, l'Associazione III età di Figino per il supporto nel servizio, la parrocchia per averci concesso la location, i ragazzi dell'Oratorio per aver preparato il fantoccio". La manifestazione sarà, come sempre, aperta a tutti.