Il rogo della Giubiana: festa, super risotto e corteo storico domenica 26 gennaio

Il rogo della Giubiana torna a Giussano domenica 26 gennaio. L'appuntamento è alle 17 in via de Gasperi, da dove partirà il corteo storico che poi proseguirà per via A. da Giussano, piazza Roma, via Carroccio e infine arriverà al Parco Nicholas Green.

All'interno dello spazio verde si celebrerà il rogo della Giubiana di Giussano Medievale. Al corteo storico prenderanno parte i corpi musicali di Giussano e Paina Giubiana, Aido Giussano Medievale, Laghetto Robbiano e Birone Paina. In programma anche un super risotto con luganega, preparato dagli alpini.

(La locandina dell'evento)