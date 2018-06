Giussano, ecco il cinema sotto le stelle: il cartellone con tutti i film

Cinema sotto le stelle a Giussano. Nei mesi estivi di Giugno, Lugliio e Agosto il comune ha messo in programma cique spettacoli nel parco di Villa Sartirana. Tutti gli eventi inizieranno alle 21.30 e il biglietto di ingresso è di 4 euro.

Ecco il cartellone degli spettacoli:

Venerdì 29 Giugno: "Coco" - Animazione

Mercoledì 4 Luglio: "La ragazza nella nebbia" di Donato Carrisi

Venerdì 6 Luglio: "Ella & John - The leisure seeker" di Paolo Virzì

Mercoledì 11 Luglio: "Dunkirk" di Christopher Nolan

Venerdì 13 Luglio: "Come un gatto in tangenziale" di Riccardo Milani

Mercoledì 18 Luglio: "Wonder" di Stephen Chbosky

Venerdì 20 Luglio: "Leo da Vinci - Missione Monna Lisa" - Animazione

Mercoledì 25 Luglio: "Tre Manifesti a Ebbing Missouri" di Martin McDonagh

Venerdì 27 Luglio: "The post" di Steven Spielberg

Mercoledì 1 Agosto: "La ruota delle meraviglie" di Woody Allen

Venerdì 3 Agosto: "Assassinio sull'orient express" di Kenneth Branagh