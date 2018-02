Festival dello Gnocco Fritto a Desio

Gnocco friitto, tigelle, tortelli e ravioli. A Desio dal 9 all'11 marzo arriva il Festiva dello Gnocco Fritto organizzato da Street Fud Festival e Tipico Eventi.

Per la prima volta arriva in Brianza un golosissimo festival che celebra i sapori di una terra ricca di profumi e sapori come l'Emilia Romagna. Farà da padrone lo gnocco fritto accompagnato con i salumi e formaggi del territorio, ma non solo. Si potranno trovare anche tigelle, ravioli di pasta fresca, anolini e tantissimi altri prodotti tipici. Appuntamento in piazza Don Giussani a Desio. Ingresso libero.