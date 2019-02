Ecco il festival dello gnocco fritto alle porte di Monza

Il festival dello gnocco fritto farà tappa a Sesto San Giovanni, alle porte di Monza. L'appuntamento è per venerdì 29 e sabato 30 marzo in Piazza Oldrini.

Un festival che racchiude i sapori di una terra ricca di profumi e sapori come l'Emilia Romagna. Farà da padrone lo gnocco fritto accompagnato con i salumi e formaggi del territorio, ma non solo. Ci saranno tigelle, ravioli di pasta fresca, anolini e tantissimi altri prodotti. Non solo: ci saranno anche numerose birre artigianali locali, e l'immancabile Lambrusco.