Gorgonzola Beatles Day: ecco la festa dedicata alla band leggendaria

Da "Yellow submarine" a "Hey Jude", da "Help" a "Drive my car". Sono solo alcuni dei classici che si potranno ascoltare a Beatles Day 2019 Gorgonzola, la festa consacrata ai leggendari baronetti di Liverpool. L'appuntamento per tutti gli appassionati di buona musica è all'oratorio San Carlo di Gorgonzola sabato 1 e domenica 2 giugno.

In programma, dalle 18.30, musica dal vivo con numerose "BeatlesBand". Ma come in tutte le feste che si rispettino non mancheranno nemmeno servizio bar, griglieria e pizzeria. Ad organizzare l'iniziativa Beatlesiani Gorgonzola, Beatlesiani associati d'Italia con Città di Gorgonzola e Avis.