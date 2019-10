Un weekend di gare GT Sport in Autodromo a Monza: il programma

E' tutto pronto in Autodromo a Monza per un nuovo, intenso, weekend di gare e motori. Un fine settimana decisivo per i campionati GT Sport quello che andrà in scena dall'11 al 13 ottobre che si preannuncia ricco di battaglie in pista. Nel Tempio della Velocità sono in programma gare di International GT Open, Euroformula Open, GT Cup Open Europe, TCR Europe, KIA Platinium Cup e Caterham Cup.

Lamborghini e McLaren sono le vetture che proveranno a conquistare a Monza il titolo dell’International GT Open. Tra i ventuno contendenti, solo quattro equipaggi possono aspirare alla coppa di campionato. In testa alla classifica, si trova il duo Albert Costa e Giacomo Altoè con una delle Lamborghini Huracan GT3 EVO della squadra Emil Frey Racing. A distanza di 11 punti, Martin Kodric e Henrique Chaves della Teo Martin Motorsport con la McLaren 720s. Li tallona con un solo punto di differenza, il secondo equipaggio della Emil Frey, composto da Norbert Siedler e Mikael Grenier al volante della Lamborghini. Infine a 16 punti dai primi, troviamo la McLaren di Fran Rueda e Andres Saravia di Teo Martin Motorsport. Sarà dunque una gara al titolo anche tra due diverse scuderie.

L’ultima gara del campionato Euroformula Open assegnerà invece il titolo di vicecampione della serie e il Rookie Trophy tra i dodici debuttanti in gara. In totale saranno diciannove le monoposto in pista a Monza. La neo nata GT Cup Open Europe ha ancora vacante il titolo Overall e della classe Am. Nel TCR Europe sembra invece ormai fatta per Josh Files su Hyundai i30 N, saldamente in testa al campionato, ma i veloci rettilinei di Monza potrebbero avvantaggiare l’altro pretendente Julien Briché su Peugeot 308, staccato di 48 punti. Arricchiranno ulteriormente il fine settimana monzese il monomarca KIA Platinum Cup e la Caterham Cup.

Il programma completo con tutte le gare è disponibile sul sito www.monzanet.it. L’ingresso in Autodromo è gratuito e consente l’accesso a tutte le tribune ma non al paddock. Il parcheggio interno al circuito è invece a pagamento (10 euro per le auto e 5 euro per le moto).