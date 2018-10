Cosa fare per Halloween a Monza e in Brianza

Manca poco ad Halloween, la notte più spaventosa dell'anno. A Monza e in Brianza sono tanti gli appuntamenti organizzati per il prossimo 31 ottobre quando streghe e creature terrificanti usciranno dalle tenebre per popolare l'ultima notte del mese.

La corsa nel parco di Monza dei pizzoccheri

Ancora una corsa da brivido per celebrare la festa più spaventosa dell'anno. Per il terzo anno torna la Corsa di Halloween nel Parco di Monza. L'iniziativa "Halloween Walk & Run" è stata organizzata da GoodMorningBrianza e il ricavato sarà interamente devoluto alle attività sociali del progetto. I partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi di 5, 10 e 15 chilometri, adatti a runners e famiglie, all'interno del Parco di Monza. E' previsto un contributo di partecipazione di 5 euro che verrà interamente donato ai progetti sociali di Good Morning Brianza.

Un laboratorio per creare maschere di Halloween: è "Teste di zucca", evento che si terrà a Cascina Costa Alta nella giornata di sabato 28 ottobre. L'appuntamento è dalle 10 alle 13. Il laboratorio creativo sarà condotto e animato dagli educatori professionisti del centro estivo Verdestate, attivo da 26 anni nel Parco di Monza. La partecipazione all'attività è gratuita e non è necessario iscriversi.

Caccia al tesoro nel Parco di Monza

Una caccia al tesoro "da brividi". In occasione di Halloween MetaCoop organizza nel Parco di Monza, presso Cascina Costa Alta, una caccia al tesoro. L'evento è rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni ed è in programma mercoledì 31 ottobre, dalle 20.00 alle 23. "Faremo insieme una caccia al tesoro da brivido nel parco di Monza, nella sera più misteriosa dell'anno" - annunciano gli organizzatori - "Riusciremo a trovare la strega Tapina che da secoli, dopo il tramonto, si diverte a spaventare i visitatori del Parco con la sua stridula risata e i suoi vestiti dai colori sgargianti? Dopo la nostra coraggiosa impresa, verremo premiati con un rinfresco "mostruoso".

