Mulini stregati e boschi incantati: speciale Halloween al Parco di Monza

Passeggiate, rompicapi ed esperimenti in costume. È il programma per bambini e ragazzi in occasione dello speciale Halloween che arriverà alla Cascina Mulini Asciutti del Parco di Monza giovedì 31 ottobre.

"Il Fantasma della Cascina - scrivono gli organizzatori - ha bisogno di aiuto nella notte più paurosa dell’anno. Venite a dargli una mano? Per ragazze e ragazzi temerari che non temono mille prove, passeggiate notturne, rompicapi ed esperimenti raccapriccianti".

Ai partecipanti sono consigliati un abbigliamento e scarpe adeguati per la passeggiata nei boschi intorno alla Cascina, ma anche, per chi vuole, trucco e travestimento di Halloween. Il ritrovo è alla porticina pedonale del Parco di Monza di via Don Galli angolo via Ada Negri a Villasanta alle 20.30. Appuntamento per il rientro con i genitori alle ore 23.