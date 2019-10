Happy Halloween, laboratori creativi in Villa Reale

Happy Halloween: un pomeriggio dedicato a letture e attività creative a tema Halloween, la festa più simpaticamente paurosa dell’anno!



Stanchi del solito “dolcetto o scherzetto”?

Il 27 ottobre Villa Reale propone un pomeriggio di laboratori creativi e letture, per conoscere il mondo di streghe e folletti che popolano la notte di halloween, una visione divertente e qualche spunto per condividere e creare, tutto accompagnato da letture proposte dal nostro bookshop!



I laboratori si terranno in collaborazione con il Bookshop di Villa Reale, presso le aule didattiche poste al piano terra della Villa. Il nostro staff propone:



Ore 15:00 UN PIPISTRELLO COME ANIMALE DA COMPAGNIA?

(età consigliata dai 4 anni)

Ci hai mai pensato? Sarebbe piuttosto bizzarro! Ma ad halloween tutto è possibile, realizzeremo un simpatico un pipistrello, ti terrà compagnia nella notte di Halloween...



Ore 15:30 LE STREGHE

(età consigliata dai 6 ai 12 anni)

Sapreste riconoscere una strega, incrociandola per strada? Roald Dahl ci ha suggerito qualche spunto, realizzeremo così una vera streghetta!



Ore 16:30 LA MIA ZUCCA!

(età consigliata dai 6 ai 12 anni)

Cosa sarebbe un halloween senza la famosa zucca intagliata? Un laboratorio creativo e divertente per realizzare una zucca con materiali riciclo, divertente e a prova di grembiule!

Una zucca che: non puzza, non marcisce e non attira moscerini, ma soprattutto interamente costruita da te!



Tariffa

10€ a bambino

5€ il secondo laboratorio



Prenotazione obbligatoria

villarealemonza@vivaticket.com

039.2240024