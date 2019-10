Ecco la festa di Halloween a Villa Tittoni: i dettagli

Mostri, streghe e fantasmi bussano alle porte della Villa:

Una notte da paura!!

1 novembre 2019 dalle 20.00 alle 9.00 bambini 6-11 ANNI

Scopri i misteri della villa in una notte tenebrosa, d’incontri stravaganti e allegri spiritelli! Dormirai nelle sale della villa in compagni di buffi personaggi!



Monsters Academy

2 novembre 2019 : primo ingresso ore 14.00 -16.00/ secondo ingresso ore 16.30-18.30

6 -11 ANNI

Laboratori ed esperienze mostruose e orripilanti! Benvenuti nella scuola dei mostri!!



Ingresso Una Notte da paura - festa halloween 20€

Ingresso Una Notte da paura – festa halloween + pernottamento 25€

Ingresso Monsters Academy 18 € a bambino non è prevista la presenza dell’adulto accompagnatore

Ingresso FULL EXPERIENCE Una notte da paura + Monsters Academy 35€ a bambino

per info : 3486281216

biglietti su www.diyticket.it

https://www.facebook.com/events/3089371081078242/

