"Una notte da paura": ecco l'evento di Halloween a Villa Tittoni

"Una notte di paura" è quello che ha organizzato la cooperativa Stripes a Villa Tittoni per la notte di Halloween. Una notte di laboratori dedicata ai bambini tra i 7 e gli 11 anni.

Ecco il programma completo

31 ottobre

20.00 registrazione all’ingresso della Villa

20.30 attività e animazione

23.00 buonanotte (per chi non desidera fermarsi: saluti e buona notte)

1 novembre

7.30 sveglia

8.00 colazione

9.00 uscita

A partire dalle 15:30 e fino alle 19:00, si potrà partecipare alla "Monster academy" e scegliere fra le diverse proposte in programma: laboratori, corsi, letture e molto altro.

Open lab dalle 15:00 alle 19:00

- Mostrologia: “Crea il tuo mostro”, Sala Neoclassica: Laboratorio creativo 2/8 anni, cosa serve per creare il tuo mostro? Una mostruosa creatività!

- Mimetismo: “Trasformati in un mostro”, Foyer: Laboratorio artistico 2/12 anni, offre ai bambini la possibilità di truccarsi e divertirsi !

- Puzzologia: “Non aprire quella scatola!”, Sala Moresca: Laboratorio sensoriale 0/12 anni per “toccare con mano” sostanze ectoplasmatiche!

Creature Ad Arte:"Monster-pins!", Sala delle Colonne: Laboratorio creativo 2/12 anni, dai libero sfogo alle tue idee e realizza la tua spilla

Date lab alle 16.00 -17.00 -18.00 (durata 45' con prenotazione consigliata)

- Spaventologia: “Corso base di urla ed espressioni da paura”, Sala delle Colonne: Laboratorio teatrale rivolto ai bambini dai 6 /10 anni per divertirsi spaventando

- Elementi Innaturali: “Sostanze viscide e appiccicose”, Sala Neobarocca: Laboratorio rivolto a bambini 6/12 anni offre ai bambini la possibilità di realizzare il proprio SLIME!

- Attivita’ Paranormali??: “Sagome nel buio”, Sala Neogotica: Laboratorio rivolto a ragazzi 6/12 anni, creature mostruose appariranno sulle buie pareti della Sala Gotica.

Ingresso Una Notte da paura (solo festa halloween): 18€.

Ingresso Una Notte da paura – festa halloween più pernottamento: 25€.

Ingresso Monsters Academy : 15€ a bambino (accompagnatori e bambini fino ai 2 anni gratuito).

Ingresso full experience bambini Una notte da paura più Monsters Academy: 35€ a bambino.