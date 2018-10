Villasanta, una notte "noir" in biblioteca per festeggiare Halloween

La notte di Halloween si veste di noir anche a Villasanta.Per il 31 ottobre la biblioteca civica, in collaborazione con la compagnia teatrale Instabile Quick,propone una serata di letture da brivido dedicata alle famiglie. Si tratta di un viaggio tra teatro e narrazione attraverso le paure più classiche: mostri, streghe, fantasmi e temporali. L’appuntamento è per le 21 in sala Mansarda di villa Camperio. L’ingresso è libero.

Per informazioni chiamare la biblioteca al numero 039.23754258.