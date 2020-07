Hankook 12H Monza: il 10 e 11 luglio, l'evento che segna la ripartenza dell'Autodromo

Sarà la Hankook 12H Monza la gara che segnerà la ripartenza dell'Autodromo di Monza dopo la forzata chiusura dovuta alle norme di contenimento dell’epidemia di Covid-19.

In programma il 10 e l'11 luglio, l'evento non sarà però aperto al pubblico: ad essere ammessi all'interno del circuito saranno solo gli addetti al lavoro necessari per lo svolgimento della endurance organizzata dal promoter Creventic. In pista si sfideranno ventiquattro vetture tra GT e TCR per la seconda tappa della 24H Series europea, dopo il primo appuntamento a Portimao a inizio giugno.

Venerdì 10 luglio si terranno le qualifiche (dalle 11:30 alle 12:35 di venerdì 10 luglio) e la prima parte della gara, dalle 15.00 alle 19.00. Le rimanenti otto ore si correranno sabato 11 luglio dalle 11.00 alle 19.00.

È la prima volta che l'Autodromo di Monza ospita la serie olandese. A portare il tricolore italiano in gara sarà la MP Racing con una Mercedes AMG GT3 Evo condotta dalla famiglia Gostner. Si alterneranno al volante il padre Thomas e i fratelli David, Manuela e Corinna (le sorelle erano nell’unico equipaggio femminile dell’ultima 24 Ore di Le Mans). Ad aiutare la famiglia altoatesina a Monza ci sarà sul sedile di guida anche Giorgio Sernagiotto, mentore di Manuela e Corinna.

Ma, nella prima gara della stagione, ci sarà spazio anche per la solidarietà. Grazie all’iniziativa “One lap = one tree”, realizzata da Creventic in collaborazione con la onlus Trees for the Future, per ogni giro di pista completato da una vettura in gara durante la Hankook 12H Monza, verrà piantato un albero in Africa. L’operazione permetterà così di migliorare i mezzi di sussistenza di alcuni contadini nei Paesi in via di sviluppo, rivitalizzando i terreni di coltura impoveriti e consentendo agli agricoltori africani di coltivare ogni mese dell’anno prodotti della terra da vendere per il sostentamento della comunità locale.