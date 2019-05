Holi festival: colori e divertimento al Carroponte, a ingresso gratuito

Torna l'amato e coloratissimo Holi Festival, tra lanci collettivi di tinte vivaci a ogni ora, musica e divertimento. Il format è in arrivo con una nuova edizione sabato 31 agosto al Carroponte di Sesto San Giovanni.

Il programma

I partecipanti - sia adulti che bambini - potranno lanciare in aria polverine colorate e profumate alla fine dei countdown che i vocalist o i dj ritmeranno dal palco. In scaletta moltissimi generi musicali, dal rap all'elettronica. Il consiglio degli organizzatori è quello di indossare capi di cotone bianco, perché si possano colorare con le tinte lanciate. Le polverine utilizzate sono naturali e atossiche, composte da talco e amido di mais, "non contengono nessun metallo pesante, sono 100% eco friendly e si acquistano all’interno dell’area del festival, negli stand ufficiali 'Holi', garanzia della genuinità del prodotto", precisano gli organizzatori dell'evento.

L'origine della festa

Holi è tra le più antiche celebrazioni indù della stagione primaverile e coinvolge migliaia di persone dall’India, Bangladesh, Nepal e Pakistan. Conosciuta come la festa dei colori, della gioia, dell’amore e del divertimento, durante i festeggiamenti che durano due giorni, interi villaggi cantano e ballano, lanciandosi polvere colorata e acqua. La festa simboleggia la vittoria del bene sul male, l’arrivo della primavera e l’addio all’inverno. Ma è anche un momento di incontro e di puro divertimento. "È la giornata - scrivono gli organizzatori del format italiano - in cui si dimenticano i dolori e si perdona. In questa occasione vengono meno anche le rigide strutture sociali: ricchi e poveri, vecchi e giovani, uomini e donne festeggiano e scherzano insieme".