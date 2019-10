I brianzoli Lost in Paradise dal vivo a Seregno con il nuovo album "Fuori di me"

La rock band LOST IN PARADISE ha rilasciato il nuovo album "FUORI DI ME" venerdì 18 ottobre per Bagana / Pirames International. Il nuovo progetto discografico verrà presentato venerdì 25 ottobre presso HT Factory di Seregno (MB).



Il quartetto è reduce dalla finale a “Sanremo Rock” che li ha visti a giugno 2019 tra i primi otto su 1800 candidati con il brano “Lingua”.



Due i singoli già estratti dal nuovo disco: Oggi Nevica, un brano intenso che ci culla tra note pop e rock, accompagnandoci per poco più di tre minuti in un viaggio emozionale che rimette il giusto focus sull'importanza della bellezza che c’è in noi, di cui spesso ci scordiamo. Appena uscito è il nuovo singolo Lingua, racconta di un’estate passata in città, dove tutti, anche l’amore, si trovano su una spiaggia o in vacanza e tu resti lì…come un custode, in attesa che tutto ricominci da capo.



FUORI DI ME racconta gli stati d’animo di ogni componente della band, rappresenta le fasi ed i periodi attraversati durante tutta la realizzazione di questo nuovo lavoro discografico. Parla di amore, di voglia di rivalsa, di tutto ciò che ha colpito i quattro musicisti durante questo lungo percorso. È un vero e proprio viaggio.



Dieci brani di cui uno acustico, che vanta due featuring: sulla traccia apripista Routine con KG Man e con la carismatica Ambramarie su Come il Sale. Testo e musica provengono dalla penna dei LOST IN PARADISE, produzione dalla stessa band e da Sara Velardo di Minuta Productions, registrazione ad opera di Matteo Tovaglieri e Luca Ottoboni presso Spazio Frequenze di Cantù (CO), mix e master di Paolo Iafelice di Adesiva Discografica Milano.



Il nuovo album verrà presentato venerdì 25 ottobre presso HT Factory di Seregno (MB), un'istituzione della musica dal vivo. In apertura la rock band NEODEA.



LOST IN PARADISE

FUORI DI ME Release Party + NEODEA

Venerdì 25 ottobre - HT Factory - Seregno (MB)

Ingresso gratuito con tessera ACSI

Evento FB > bit.ly/LostInParadiseRelease