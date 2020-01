I concerti a Monza 2020 - 26 gennaio

Secondo appuntamento con la Musica Classica per I CONCERTI A MONZA, con il pianista austriaco ROBERT LEHRBAUMER.

Pianista, organista e direttore d'orchestra, si è esibito in tutto il mondo nei maggiori festival e nelle sale più prestigiose.

il programma prevede l'esecuzione della Sonata K457 di Mozart, i 4 Improvvisi Op. 90 di Schubert e la Sonata Op. 10 n. 1 di Beethoven.

Ingresso € 5,00

Per informazioni e prenotazioni:

- mail: amicidellamusica.monza@gmail.com

- telefono: 3405946486

- sito: www.amicidellamusicamonza.it

