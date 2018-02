Il 25 Febbraio alla Decathlon di Lissone tornano gli SPORTDAYS con un evento interamente dedicato al pilates.

Continuano gli SPORTDAYS, l’appuntamento 100% sport.

Rendere accessibile al maggior numero di persone il piacere e i benefici dello sport: questo è in sintesi il senso d’impresa di Decathlon e l’impegno che l’Azienda si assume nei confronti di chi pratica lo sport tutti i giorni con passione, siano essi adulti o bambini, principianti o esperti, collaboratori o clienti. Nel pieno rispetto di questa filosofia, Decathlon ha lanciato nel 2015 gli SPORTDAYS, eventi esclusivi con: partecipazione gratuita, riservati ai clienti che possiedono la Carta fedeltà Decathlon. Durante l’evento i team dei negozi hanno l’opportunità di trasmettere ai partecipanti la loro passione per lo sport per creare momenti unici di condivisione. SPORTDAYS QUANDO? Il secondo appuntamento dell’anno è dedicato al pilates e si terrà presso il nostro punto vendita di Lissone il 25 febbraio.

Il senso è quello di creare un’occasione di experience che unisca nella pratica e nei valori dello sport adulti e bambini lasciando come ricordo la condivisione dell’esperienza sportiva.

La giornata prevede: corsi di Pilates, di tonificazione (addominali, gambe e glutei) es: V-Zero Tone, V-Tone Zone Low Body, V-Tone Zone Upper Body, V-Tone Zone ABS, Tone Zone Low Body e ABS, ginnastica posturale, Tone up, total body e total body jump su trampolini.

Un evento totalmente gratuito riservato ai clienti che possiedono la Carta fedeltà Decathlon.

Per maggiori informazioni scrivici su facebook: https://www.facebook.com/events/2026994670922665/

Per le iscrizioni vi aspettiamo in negozio