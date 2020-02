Il cantautore Ciulla dal vivo al circolo Arci Il Ritorno

Per San Valentino, suonerà a Seregno il cantautore CIULLA, che porterà sul palco del Circolo Arci Il Ritorno il suo album d’esordio “Canzoni Dal Quarto Piano” (Peermusic / Black Candy Records / Costello’s).



Ciulla scrive canzoni dalla terza media e, da quel momento, non vede alternativa al futuro. Toscano di origini siciliane, dal 2010 fa parte dei Violacida, band con cui incide i due album “Storie mancate” (2013) e “La migliore età” (Maciste Dischi, 2016).

Nel 2013 studia musica per film al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e compone colonne sonore per alcuni spettacoli teatrali. In seguito ad alcuni anni di vita universitaria bolognesi, nel 2017 decide di far pace col proprio cognome e, avvalendosi della produzione artistica di Fabio Grande de I Quartieri, entra in studio per registrare il suo album di esordio.

Vincitore del Premio Ernesto De Pascale 2018 per la miglior canzone in italiano, attualmente vive in un bilocale sulla spiaggia a due passi dal porto di Livorno.



