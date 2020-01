Quest'anno il Coro Gospel Diesis e Bemolli di Villasanta festeggia i suoi 25 anni di attività, lo farà con una serie di eventi aperti al pubblico gratuitamente che culmineranno con un concerto il 9 maggio con molti ospiti musicali. Il concerto si terrà sulla piazza della chiesa San Fiorano in Villasanta (MB).

Il concerto vedrà come ospite un cantante e direttore Americano, amici musicisti e direttori di altri cori, coristi amici di tutta la regione.Il concerto sarà accompagnato da una band di professionisti del genere gospel.

Si prevedono prove aperte al pubblico, per avvicinarli al genere e conoscere il coro nel pomeriggio delle domeniche 02 febbraio, 23 febbraio,15 marzo, 26 aprile, presso la sede del Corpo Musicale di Villasanta.Tutti avranno la possibilità di partecipare come uditori ma anche come cantanti tra il coro. Potranno vivere in Italia un'esperienza unica, come fare parte di un coro gospel ed essere diretti da un cantante e direttore americano. Il coro stà cercando nuovi coristi per cui sarà un'occasione per entrare a far parte di un gruppo che da 25 anni senza sosta porta in concerto l'emozione della musica gospel.



Il coro Diesis & Bemolli, nato nel 1995, è cresciuto grazie alla partecipazione ai più importanti festival gospel, e attraverso gli studi compiuti con i grandi del genere. Grazie ad un vasto repertorio, genera ogni volta performance differenti, che alternano esecuzioni a cappella a brani accompagnati da ritmi moderni e coinvolgenti.



Francesco Teruzzi, presidente dell'associazione musicale Diesis e Bemolli Gospel Choir