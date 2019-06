Il parco di Monza: viaggio nel passato

In collaborazione con Reggia di Monza



Partendo dai giardini della Villa Reale, uno dei primi esempi di giardino all'inglese in Italia, ci muoveremo tra il laghetto, il tempietto neoclassico e la torretta gotica alla volta del parco, dove con un percorso di circa 2 km immerso nel verde potremo ammirare la Cascina San Fedele, Villa Mirabellino, l'area ex ippodromo e il centro Raiway. Con il supporto di una mappa, di immagini, stampe e foto d'epoca, scopriremo come il parco è nato, si è evoluto, è cambiato ed è giunto oggi ad essere uno dei luoghi più amati dai monzesi...e non solo!



INFO

Inizio visita ore 15:00.

Ritrovo 15’ prima davanti al fronte posteriore della Villa Reale di Monza ( lato verso il giardino).

Durata: 2 ore

Costo a persona: € 13 intero, € 20 tariffa famiglia (2 adulti e fino a 2 bambini).

Accessibilità disabili:parziale.

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria