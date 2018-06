il viaggio: festa del libro e dei lettori

Gallery

L'associazione culturale Xapurì organizza la seconda edizione della festa del libro e dei lettori dedicata al tema del viaggio. L'evento è gratuito e aperto a tutti.Dalle 10.30 alle 22.30 ospiti italiani e internazionali presenteranno libri, incontreranno il pubblico in un atmosfera rilassata e conviviale coinvolgendolo con racconti, ispirazioni, esperienze, poesie, letture, laboratori e musica.Per tutta la durata dell'evento sarà attivo un punto ristoro a cura di BURP Beer, birrificio artigianale di Limbiate, del panificio Pane Amore e Fantasia di Camnago, della Bottega del Commercio Equo e Solidale di Lentate sul Seveso.Nel dettaglio il programma:H.10:30 apertura e intrattenimento musicale a cura degli studenti dell'Istituto Enrico Toti di Lentate sul Seveso.H.11:00 "1968-2018. Un viaggio lungo 50 anni. Ne è valsa la pena?" ne discutiamo con Luciano Pero, oggi docente del Politecnico di Milano, ieri promotore del Movimento Studentesco milanese.H. 12:00 Il medese Argus, poeta dialettale legge le proprie poesie dedicate al viaggio.H. 14:00 Presentazione dei reportage del fotografo Livio Senigalliesi, con testimonianza a cura di Valeria ValliH. 15:00 "Destinazione Umana" presentazione della guida e del più innovativo progetto italiano legato a viaggi ispirazionali e turismo sostenibile. Intervengono Silvia Salmeri e il videomaker Fabio Barbuto.H. 16:00 16:00 “L’economia in classe ” partecipa il giornalista Pietro Raitano, direttore di Altraeconomia.H. 17:00 “Il viaggio di Adil” con Adil Azzab, sceneggiatore e regista del film My name is Adil, vincitore del Film Festival di Tangeri.18:00 “Il Corano, l'Islam e il terrorismo spiegato ai miei allievi” con Hafez Haidar, candidato al premio Nobel per la pace 2017.19:00 “Soggiorni e assaggi responsabili”, redazione Equotube.19:30 Lumturu Plaku e Irma Kurti, poetesse albanesi,Premio Internazionale “Universum Donna” 201320:30 Intrattenimento musicale a cura degli studenti dell’Istituto ad indirizzo musicale E.Toti di Lentate21:30 Cirri Live - concertoNel pomeriggio laboratori gratuiti per bambini e adolescenti.15:00 Laboratorio sul fumetto con Giorgio Sommacal (per ragazzi 10-15 anni) e laboratorio di costruzione e animazione di Silent Book con materiale riciclato, a cura di Eleonora Campostrini. ( per bambini dai 6 ai 10 anni).15:30 Laboratorio di scrittura creativa - Scrittori a km Zero a cura di Davide Corbetta.16:00 Lettura animata “In viaggio nell’orto” de Le Amiche Divertenti (per bambini 3-6 anni).Per informazioni e consultazione del programma aggiornato:https://www.facebook.com/Ilviaggioxapuri/