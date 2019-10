Il web facile per le associazioni, un corso a Monza

Un corso gratuito dedicato al Terzo Settore che insegna come è facile creare siti web di raccolta fondi, ricerca volontari, promozione di eventi e molto altro che può essere utile alle associazioni del territorio di Monza..



L’appuntamento con il percorso di formazione “Il web facile per le associazioni” sarà giovedì 31 ottobre al Csv, Centro di servizio per il volontariato Monza Lecco Sondrio, in via Correggio 59, dalle 18.30 alle 21.30.



Saranno gli esperti dell’associazione Joomla!Lombardia, Stefano Torselli, Bianca Maria Carchidio e Donato Matturro, a tenere il corso che fornirà conoscenze per creare pagine di raccolta fondi o promozione eventi, calendario eventi, condivisione sui social e tanto altro.



Informazioni e iscrizioni https://www.joomlalombardia.org/calendario/web-facilissimo-con-gridbox