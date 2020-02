Le immagini della Fantasia: la mostra per bambini ai Musei Civici

Dal 1° marzo al 4 aprile ai Musei Civici Casa degli Umiliati verrà accolta la mostra per bambini 'Le immagini della fantasia'.

"La celebre mostra internazionale d'illustrazione per l'infanzia - scrivono gli organizzatori - torna per il ventitreesimo anno a Monza negli spazi dei Musei Civici. Sarà articolata nella sezione Panorama con una selezione di 17 autori che provengono da tutto il mondo, nella sezione dedicata all’ospite d’onore, l’illustratore francese Éric Puybaret, e ci sarà un omaggio a Štěpán Zavřel, creatore nel 1983 della prima Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia".

L'esposizione si articola in tre sezioni che comprendono, come per gli anni passati, anche i comuni di Brugherio e Lentate sul Seveso. Al Palazzo Ghirlanda Silva di Brugherio - Biblioteca Civica, fino al 22 marzo sarà allestita Mostra ti mostro. Pedagogia e immaginazione: la vita segreta degli oggetti. L'esposizione proseguirà dal 26 marzo fino al 4 aprile presso il Centro Civico Terragni di Lentate sul Seveso. Per il programma completo della rassegna: comune.monza.it.