"In linea con Leonardo", mostra ai Musei Civici di Monza

In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci i Musei Civici rendono omaggio al genio toscano con una mostra di stampe a tema leonardesco facenti parte della propria ricca collezioni d’incisioni. La mostra "In linea con Leonardo" sarà visibile dal 26 ottobre al sei gennio 2020. L'ingresso alla mostra è compreso nel prezzo del biglietto del museo.

"È stata una sorprendente scoperta anche per me, afferma l'Assessore alla Cultura Massimiliano Longo. Le bellissime incisioni a tema leonardesco esposte in questa piccola, originale e raffinata mostra, evidenziano una volta di più, il grande valore insito nel ricco patrimonio artistico conservato nei Musei Civici".

Tra l’Età Neoclassica e il Romanticismo il mito di Leonardo, talento assoluto e pittore eccelso, viene ripercorso e celebrato dagli incisori del tempo attraverso la riproposizione di opere derivate direttamente dai modelli di inarrivabile qualità realizzati da Leonardo o dalle rielaborazioni della cerchia dei suoi allievi.

Per gli incisori le opere dei leonardeschi, ricche di chiaroscuri e di giochi d’ombra tipici delle creazioni di Leonardo, sono un terreno di sfida irrinunciabile. Nell’Ottocento la grande diffusione di queste stampe contribuirà in modo significativo al consolidamento del mito per un verso, e da un altro alla conoscenza e riconsiderazione di artisti lombardi rimasti a lungo nel cono d’ombra del Maestro.

Oltre a un buon numero di stampe derivate dalle opere di Leonardo e dei suoi seguaci, in mostra saranno esposte alcune incisioni dedicate a celebrarne il mito attraverso la riproposizione di episodi della sua vita, un personaggio emblematico dell’“italianità” sulla quale si andava costruendo l’identità nazionale.

Attraverso il ricorso alla mutimedialità il percorso espositivo proporrà approfondimenti sul tema dell’incisione, sulle tecniche e sui soggetti coinvolti nella realizzazione di una stampa d’arte. Affiancheranno la mostra molte iniziative rivolte non solo alle scuole.