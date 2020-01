Degustazioni di prodotti a base di canapa: a Brugherio inaugura Semi Ami

Una grande inaugurazione con degustazione di prodotti a base di canapa. Succede sabato 1 febbraio a Brugherio in occasione della nuova apertura di Semi Ami, il franchising di negozi che vendono cosmetici, alimentari a base di questa pianta e accessori per fumarla. L'appuntamento è dalle 15:30 alle 19:30.

"Dopo esserci avvicinati quasi per caso al mondo della canapa - scrivono i fondatori del marchio - e dopo aver studiato e compreso le enormi applicazioni e benefici di questa pianta, abbiamo deciso di dare vita a Semi Ami, un negozio dove la canapa è la protagonista assoluta. Non lo abbiamo pensato come un classico growshop né solo come un hempshop, ma abbiamo voluto realizzarlo come un luogo dove riscoprire e riaffermare la canapa, ridandole la giusta considerazione e il valore che merita".