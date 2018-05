Incontriamoci in giardino a Palazzo Arese

Incontriamoci in Giardino è l'iniziativa organizzata da APGI in occasione dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale.

Domenica 3 Giugno Palazzo Arese Borromeo vi invita a godere della bellezza storica, artistica e botanica del suo splendido Giardino Storico con due eventi diversi nell'arco della stessa giornata.



Alle ore 11.00 si svolgerà la "Passeggiata in Giardino con l'Assessore" che toccherà con toni storici e critici dettagliati le bellezze del Giardino di Palazzo.



Alle ore 17.00 invece si terrà la speciale visita "Il Giardino en plein air" che toccherà aspetti peculiari e singolari del Giardino, andando a trattare argomenti come il Viale delle Statue, il misterioso Tempietto del Fauno, il Padiglione degli uccelli, le fontane e i roseti.