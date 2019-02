Incontro con Gaetano Orazio alla biblioteca civica di Verano Brianza

L'artista apprezzato per la sua incredibile forza creativa attraverso la quale riesce ad esprimersi con la pittura e la poesia. Due linguaggi che si intrecciano e si auto-alimentano incessantemente passando attraverso una sensibilità straordinaria.

L’indagine espressiva dell’artista prende spunto dalla realtà che lo circonda, dalle castagne d’acqua alla salamandra, dalla libellula alla betulla, una storia che lo porta dalla costiera malfitana alla brianza, immagini che appartengono alla sua quotidianità che, passando attraverso la sua anima, emergono sotto forma di autentica poesia.

Gaetano Orazio è sempre una sorpresa piacevole, la sua semplicità è in realtà sinonimo di profondità e sensibilità creativa.

Hanno scritto di lui, Erri de Luca, Philippe Daverio e altri grandi protagonisti del mondo dell’arte e della letteratura a dimostrazione dell’enorme interesse che la profondità di Gaetano, suscita in chi ha il piacere e l’onore di conoscerlo.

Le sue opere sono un mezzo molto emozionante per incontrarlo ed apprezzarne il valore, è un viaggio in cui si è completamente immersi nella bellezza della poesia.

Non perdete l'occasione per incontrarlo, o ri-incontrarlo. Saranno esposte alcune sue recenti opere. Ingresso libero