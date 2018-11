I pericoli del web: l'incontro con il papà di Igor, il ragazzo morto per il 'gioco blackout' trovato su Youtube

Martedì 20 novembre 2018 alle ore 21 presso il Cineteatro L’Agorà di Carate Brianza, in via Amedeo Colombo, si terrà il primo incontro del ciclo La trappola della rete in una rete di trappole in un dialogo tra il giornalista Gianluigi Bonanomi, esperto in cyberbullismo, e Ramon Maj, padre di Igor, il ragazzo 14enne milanese deceduto il 6 settembre 2018 a causa di un “gioco” troppo pericoloso.

L’incontro è aperto a tutti con ingresso libero fino ad esaurimento posti ed è promosso dall’Associazione genitori e dall’Istituto parrocchiale Vescovi Valtorta e Colombo di Carate Brianza. “L’incontro — spiegano gli organizzatori in una nota — vuole spingere a soffermarsi sulla reale pericolosità dei contenuti presenti online e sulla facilità con la quale i ragazzi possono entrarne in contatto confondendo con leggerezza ‘il web come un compagno’, e vuole stimolare quanto più possibile il dialogo e il confronto con i figli, evitandone la solitudine di fronte agli strumenti che possono trasformarsi in trappole tragiche”.



Il secondo incontro si terrà venerdì 11 gennaio 2019 alle ore 20.30, sempre presso il Cineteatro L’Agorà di Carate Brianza, e sarà un incontro genitori-figli (dalle quinte elementari alle terze medie) sull’uso degli strumenti informatici in famiglia, moderato da Gianluigi Bonanomi.