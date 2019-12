Ipervanitas, la mostra di Casagrande&Recalcati

Casagrande & Recalcati

IPERVANITAS

presso la sede AZIMUT di piazza San Paolo 5, Monza

dal 28 novembre al 24 dicembre

Inaugurazione: giovedì 28 novembre, ore 18.30

Orari di apertura: lun-ven 8.30-13.30 e dalle 14.30-17.30 e su appuntamento



I dipinti di Sandra Casagrande e Roberto Recalcati sono memoria della permanenza delle cose,strumento che si fa carico di fissare il fascino effimero e immutato del tempo, antidoto contro la brutalità dei tempi moderni. Sono riflesso della vita e fine della stessa. Sono memoria del passato, affezione del presente e testimonianza per il futuro. Opere che diventano uno zoom

sulla realtà naturalistica, dall’elegante perfezionismo estetico. Ma se abbiamo la capacità di volgere lo sguardo al di là del puro piacere visivo, guardano oltre la forma e il colore, ci imbattiamo nella totale e travolgente bellezza del creato, della nostra stessa esistenza e della caducità dell’umano vivere.

Tutte le opere portano il titolo “Ipervanitas”, un termine coniato dal duo artistico, composto dalla parola latina “vanitas”, che rimanda al genere di pittura che voleva mostrare la vanità delle cose mondane, a cui è stato aggiunto il prefisso “iper”, per sottolineare come i dipinti siano soprattutto una celebrazione della fragilità dell’esistenza e di tutto ciò che è effimero e sfuggevole.

Per la prima volta la sede Azimut di piazza San Paolo a Monza apre le sue porte all’arte contemporanea, ospitando la personale di C&R. Un progetto a cui hanno collaborato Alberto Moioli e la galleria Leo Galleries. Moioli sarà presente giovedì 28 novembre, all’inaugurazione della mostra.







SANDRA CASAGRANDE E ROBERTO RECALCATI si laureano in architettura al Politecnico di Milano dove ha inizio il loro sodalizio artistico. Dal 2004 al 2014 collaborano con Costa Crociere, per la quale creano diversi cicli pittorici e firmano i progetti di curatela artistica di quattro navi.

Per Dolce & Gabbana realizzano diversi dipinti nelle loro case di Portofino, Milano, Courmayeur e nel Dolce&Gabbana Uomo di Milano. A Palazzo della Regione Lombardia dal 2012 è esposta la grande tela Flowers 07 installata nella hall del nucleo presidenziale. Partecipano all’evento collaterale della 54° Biennale di Venezia Cracked Culture?/Eastern borders. The Quest for Identity in Contemporary Chinese Art.

Tra le ultime esposizioni: Ipervanitas, Sladmore Contemporary, Londra; Io sono natura, Associazione Culturale Renzo Cortina, Milano; Natura viva, Federico Rui Arte Contemporanea, Milano; China Town Biennial, Galleria Davide Gallo, Milano; The Mayfair Dog Show, Sladmore Contemporary, Londra; IN:SIGHT, Birmingham; Autenticit(t)à, Regie Poste degli Uffizi, Firenze; I Bronzi di Riace. Nostos. Il Ritorno, Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Open 14 e 16, Esposizione Internazionale di Sculture e Installazioni, Venezia.