Isella Bellotti "Un salotto gitano"

Isella Belotti, dopo il successo dell’esposizione alla Villa Reale di Monza della sua mostra intitolata “Un salotto gitano a Villa Reale” dello scorso luglio, ritorna a Monza per presentare e raccontare le origini e le motivazioni del suo progetto fotografico sulla comunità dei Gitani della Camargue.



Segno di una personalità sicura e matura, Isella Bellotti non dimentica mai le sue origini. “Sono nata sul lago, a Luino, e porto con me anche nei viaggi più lontani l'amore per la natura", dice la Bellotti. “Per me fotografare significa emozionare ed emozionarmi, cogliere l'attimo e farlo rivivere a modo mio per sempre.”



I Gitani, per definizione una popolazione nomade, vivono in totale libertà nell’ambiente naturale seguendo propri esclusivi rituali; Isella Bellotti li ha incontrati al di fuori delle dinamiche dei viaggi organizzati, in punta di piedi e con una buona dose di empatia, osservando massimo rispetto nei loro confronti, ha potuto stabilire un prezioso dialogo e catturare suggestivi scatti che ritraggono uomini e cavalli in rapporto simbiotico, in circostanze precluse ai turisti.