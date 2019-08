'Increa Jazz Festival': i concerti (gratis) in programma

Musica jazz dal vivo a costo zero. È questa in sintesi la proposta di Icrea Jazz Festival, che dal 29 al 31 agosto sarà al bar del Parco Increa, Masnada, di Brugherio. Tre formazioni si alterneranno sul palco offrendo al pubblico un variegato viaggio musicale.

Si parte giovedì 29 agosto, alle 22, con Laboom trio standard di clarinetto, contrabbasso e batteria; venerdì 29, sempre alle 22, si prosegue con la performance di Pink Notes Jazz, quartetto al femminile louge jazz, con contrabbasso, piano e voce; sabato 31, infine, la tre giorni si chiude con lo spettacolo di A World of Sound, quartetto modern jazz con due sax, contrabbasso e batteria.

Disponibile per il pubblico anche il servizio cucina del locale, per il quale è consigliabile prenotare chiamando lo 039882481.

Gli artisti

Laboom è un laboratorio musicale incentrato su standard jazz reinterpretati in chiave personale da tre musicisti con percorsi professionali in diversi ambiti e stili musicali. A formarlo Gianfranco Pascale, per clarinetto e clarinetto basso; Giancarlo Oggionni, per contrabbasso; e Fabrizio Mennella, batteria. Il repertorio di Pink Notes Jazz invece spazia tra brani degli anni '20-'30 sino agli anni '50-'60, questo quartetto è tutto al femminile con: Sara Giovannini, voce; Rosarita Crisafi, sassofono; Alberta Ferraroni, pianoforte; e Maria Torelli, contrabbasso. A World of Sound, poi, è il progetto del compositore Daniele Cavallanti (Nexus, Italian Instabile Orchestra), e vanta un repertorio che spazia da brani originali ad omaggi ad Archie Sheep, Ornette Coleman, Wayne Shorter e alltri. Il gruppo è formato da Daniele Cavallanti, sax tenore; Francesco Chiapperini, sax alto, clarinetto; Gianluca Alberti, basso; e Toni Boselli, batteria.